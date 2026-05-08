Berlin (ots) -Nostalgie, Kindheitserinnerung, Begeisterung - die Kultmarke "Wendy" feiert als feste Größe im deutschen Jugendmedienmarkt in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Seit 1986 begeistert das von Egmont Ehapa Media herausgegebene Kindermagazin Generationen von jungen, pferdebegeisterten Fans mit fundiertem Wissen sowie auch unterhaltsamen und lustigen Geschichten aus der Welt der beliebten Vierbeiner - immer hautnah an den Bedürfnissen und Interessen seiner vielen Leserinnen.Registrieren Sie sich gern unter www.egmont-Presseportal.de für den Presseraum "40 Jahre Wendy". Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Download ausführlicher Informationen und Bildmaterial zum großen Jubiläum beginnen.Über vier Jahrzehnte hinweg hat sich "Wendy" kontinuierlich weiterentwickelt und ist dabei den Themen und Bedürfnissen seiner Leserinnen treu geblieben. Heute erscheint das Magazin im Dreiwochenrhythmus und richtet sich vor allem an Mädchen im Alter von 8 bis 12 Jahren. Es bietet eine vielseitige Mischung aus hochwertigen Posterstrecken, dem beliebten "Wendy"-Comic, exklusiv produzierten Fotostorys sowie, in der aktuellen Ausgabe, einem großen Jubiläumsgewinnspiel und einem Eulen-Set als Extra. "Wendy" steht heute für Nostalgie und Kindheitserinnerungen und hat sich als echte Love-Brand etabliert, die im Zuge der aktuellen Retrowelle sowohl junge Leserinnen als auch Erwachsene anspricht, die mit dem Magazin aufgewachsen sind. In bewusster Abgrenzung zur schnelllebigen digitalen Welt bietet "Wendy" einen entschleunigten Rückzugsort, der die Pferdewelt bodenständig und authentisch erlebbar macht.Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media, betont die besondere Rolle von "Wendy": "In vierzig Jahren ist 'Wendy' zu einer echten Kultmarke geworden, die jungen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit bietet, ihre Leidenschaft für Pferde zu entdecken und immer wieder neu zu erleben." Oliver Krohn, Verantwortlicher Redakteur von "Wendy", ergänzt: "Die Relevanz des Magazins liegt darin, die Faszination der Pferdewelt authentisch zu vermitteln und dabei sowohl Unterhaltsames als auch spannendes Wissen im Magazin zu vereinen."Die Jubiläumsausgabe von "Wendy" ist ab dem 11. Mai 2026 mit einem Eulen-Set als Extra (D: EUR 5,99; A: EUR 6,50; CH: SFR 11,90) im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Für die Vermarktung des "Wendy"-Magazins ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.Ab sofort können Sie Ihr Rezensionsexemplar reservieren und Interviewtermine vereinbaren.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6261005