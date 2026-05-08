Neue Plattformfunktionen ermöglichen kontextreiche Konversationen mit persistenter Speicherung über mehrere Kanäle hinweg für Menschen und KI-Agenten

Conversation Memory, Conversation Orchestrator, Conversation Intelligence und Agent Connect bilden das Nervensystem für moderne Kundeninteraktion

Twilio (NYSE: TWLO), die Infrastruktur für Kundeninteraktion im KI-Zeitalter, eröffnete seine Anwenderkonferenz SIGNAL, mit der Vorstellung seiner Plattformfunktionen der nächsten Generation für das Agentenzeitalter. Conversation Memory, Conversation Orchestrator, Conversation Intelligence und Agent Connect sind ab heute allgemein verfügbar und verwandeln gemeinsam disparate Interaktionen in kontinuierliche, intelligente und persönliche Gespräche zwischen Menschen, Agenten und Systemen.

"Das Zeitalter der Agenten ist da. Agenten nehmen an Gesprächen neben den Menschen teil, die sie vertreten, und modernes Kundenengagement erfordert eine Infrastruktur, die beiden gleichermaßen dient", sagte Khozema Shipchandler, Chief Executive Officer bei Twilio. "Die neue Plattform von Twilio ist die grundlegende Infrastrukturschicht, die jedes Gespräch beständig, kontextbezogen und umsetzbar macht und so sicherstellt, dass Interaktionen sich wie Teil einer kontinuierlichen Beziehung anfühlen."

Eine Infrastrukturschicht für jede Konversation

Jedes Unternehmen basiert auf Konversationen. Heutzutage interagieren Unternehmen jedoch häufig ohne Kontext. Kunden schildern ihre Probleme im Chat und wiederholen sie dann in einem Telefonat mit einem Agenten, der den Anruf entgegennimmt, ohne zu wissen, was zuvor geschehen ist. Die Interaktion endet, und der Zyklus setzt sich fort, wobei die nächste Interaktion beginnt, als hätte die Beziehung nie existiert.

Die Updates der Twilio-Plattform gehen diese Herausforderungen direkt an mit:

dauerhaftem Speicher über jede Interaktion hinweg;

Echtzeit-Kontext, der mit der Konversation mitwandert; und

intelligenter Koordination über jeden Kanal und jeden Teilnehmer hinweg, ob Mensch oder KI.

Dadurch stellen die erweiterten Funktionen von Twilio sicher, dass Kundengespräche nie bei Null beginnen, immer gespeichert bleiben und kanalübergreifend einheitlich sind.

"Die meisten Marken behandeln jedes Gespräch mit einem Kunden immer noch so, als wäre es das allererste", sagte Inbal Shani, Chief Product Officer und Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Twilio. "Twilio ändert dies auf der Infrastrukturebene, sodass jedes auf Twilio aufbauende Unternehmen sich erinnern, lernen und reagieren kann, als würde es seine Kunden tatsächlich kennen."

Zu den brandneuen Funktionen, die diese kontextreichen Gespräche ermöglichen, gehören:

Twilio Conversation Memory Bietet einen dauerhaften Speicher für jede Interaktion, indem Kundenhistorie, Präferenzen, Verhalten und Gesprächsstatus über alle Kanäle hinweg extrahiert und gepflegt werden. Conversation Memory sorgt dafür, dass jedes Gespräch dort weitergeht, wo das letzte aufgehört hat, sodass Kunden sich nie wiederholen müssen und jeder Mitarbeiter ob Mensch oder KI am richtigen Punkt und mit dem richtigen Kontext eingreift.

Bietet einen dauerhaften Speicher für jede Interaktion, indem Kundenhistorie, Präferenzen, Verhalten und Gesprächsstatus über alle Kanäle hinweg extrahiert und gepflegt werden. Conversation Memory sorgt dafür, dass jedes Gespräch dort weitergeht, wo das letzte aufgehört hat, sodass Kunden sich nie wiederholen müssen und jeder Mitarbeiter ob Mensch oder KI am richtigen Punkt und mit dem richtigen Kontext eingreift. Twilio Conversation Orchestrator Verwandelt einzelne Anrufe und Nachrichten in eine einzige, durchgehende Konversation. Als einheitliche Ebene für die Interaktion über mehrere Kanäle und Agenten hinweg bietet Conversation Orchestrator Routing, Eskalation, Statusverwaltung und nahtlose Übergaben zwischen Menschen und KI. Mit Conversation Orchestrator können Unternehmen eine durchgehende Konversation aufrechterhalten, unabhängig davon, wie viele Kanäle, Agenten oder Systeme beteiligt sind.

Verwandelt einzelne Anrufe und Nachrichten in eine einzige, durchgehende Konversation. Als einheitliche Ebene für die Interaktion über mehrere Kanäle und Agenten hinweg bietet Conversation Orchestrator Routing, Eskalation, Statusverwaltung und nahtlose Übergaben zwischen Menschen und KI. Mit Conversation Orchestrator können Unternehmen eine durchgehende Konversation aufrechterhalten, unabhängig davon, wie viele Kanäle, Agenten oder Systeme beteiligt sind. Twilio Conversation Intelligence Der Erfolg der Produkte Conversation Relay und Conversational Intelligence signalisierte eine wachsende Nachfrage von Unternehmen, dass Twilio eine größere Rolle bei der Orchestrierung modellunabhängiger KI-Erlebnisse spielen sollte. Conversation Intelligence wurde von Grund auf neu entwickelt und in die neuesten Funktionen der Plattform integriert. Es nutzt generative KI-Sprachoperatoren, um Live-Konversationen in verwertbare Echtzeit-Informationen umzuwandeln, die menschliche Agenten unterstützen und sofortige Aktionen wie automatisierte Workflows über Sprach- und Messaging-Kanäle hinweg auslösen.

Der Erfolg der Produkte Conversation Relay und Conversational Intelligence signalisierte eine wachsende Nachfrage von Unternehmen, dass Twilio eine größere Rolle bei der Orchestrierung modellunabhängiger KI-Erlebnisse spielen sollte. Conversation Intelligence wurde von Grund auf neu entwickelt und in die neuesten Funktionen der Plattform integriert. Es nutzt generative KI-Sprachoperatoren, um Live-Konversationen in verwertbare Echtzeit-Informationen umzuwandeln, die menschliche Agenten unterstützen und sofortige Aktionen wie automatisierte Workflows über Sprach- und Messaging-Kanäle hinweg auslösen. Twilio Agent Connect Verbindet die KI-Agenten und -Modelle von Unternehmen direkt mit den Sprach- und Messaging-Kanälen von Twilio für Echtzeit-Konversationen. Als selbst gehostetes, modellunabhängiges Open-Source-Framework hilft Agent Connect dabei, die komplexen Aspekte der Kommunikation wie Echtzeit-Sprachstreaming, Sitzungs- und Identitätsmanagement sowie Agentenintegrationen zu bewältigen. Unternehmen haben die Flexibilität, ihre bevorzugten KI-Agenten und -Modelle auszuwählen und zu wechseln, ohne ihre Twilio-Kanalintegration oder Anwendungsvernetzung ändern zu müssen.

Die neuen Funktionen der Plattform sind darauf ausgelegt, die Anforderungen an die Kundenbindung im gesamten Unternehmen zu erfüllen und sich gleichzeitig nahtlos in bestehende Tech-Stacks einzufügen.

"Im Zentrum der Konvergenz von CPaaS, CCaaS, CDP und KI definiert Twilio neu, wie eine Customer Engagement Platform (CEP) aussehen sollte eine Plattform, die sich an jeden Touchpoint erinnert, sich anpasst und diese koordiniert. Diese Kombination aus Vision, Umsetzung und Nutzung des Ökosystems festigt Twilios Position an der Spitze dieser Kategorie", sagte Mila D'Antonio, Principal Analyst, Customer Engagement, bei Omdia.

Ein neu gestaltetes Kundenerlebnis

Um das Kundenerlebnis mit der Twilio-Plattform zu optimieren, hat das Unternehmen seine Konsole von Grund auf neu gestaltet. Die neue Twilio Console ist ab heute allgemein verfügbar und dient als Einstiegspunkt für Kunden sie bietet ihnen einen zentralen Ort, an dem sie sich anmelden, durch die Produkte navigieren und Kommunikationsaufgaben verwalten können.

Diese Weiterentwicklung führt Workbench ein, einen speziellen Arbeitsbereich für die Produktivität von Entwicklern, sowie einen integrierten KI-Assistenten für Echtzeit-Support. Neue und bestehende Kunden können Twilio-Produkte nahtlos direkt in der Benutzeroberfläche ausprobieren, wodurch es einfacher denn je ist, neue Funktionen zu erkunden und gleichzeitig Compliance und Abrechnung in einer zentralen Kommandozentrale zu verwalten.

Eine Erweiterung vertrauenswürdiger Kanäle und Partner

Zusätzlich zu den neuen Plattformbausteinen kündigte Twilio heute Folgendes an:

Twilio Email (allgemeine Verfügbarkeit): Twilio Email ist in der neuen Twilio Console verfügbar und ist eine optimierte, entwicklerfreundliche E-Mail-Funktion, die auf der SendGrid-Technologie basiert. Twilio Email wurde für Teams entwickelt, die E-Mail in bestehende kanalübergreifende Workflows integrieren möchten, und ermöglicht es Kunden, Anwendungen um skalierbare E-Mail-Funktionen mit hoher Zustellbarkeit zu erweitern, ohne den Aufwand, separate Tools und Anbieter koordinieren zu müssen. Twilio Email ersetzt nicht Twilio SendGrid, das weiterhin als führende E-Mail-Plattform für transaktionale und Marketing-E-Mails mit hohem Volumen dient.

(allgemeine Verfügbarkeit): Twilio Email ist in der neuen Twilio Console verfügbar und ist eine optimierte, entwicklerfreundliche E-Mail-Funktion, die auf der SendGrid-Technologie basiert. Twilio Email wurde für Teams entwickelt, die E-Mail in bestehende kanalübergreifende Workflows integrieren möchten, und ermöglicht es Kunden, Anwendungen um skalierbare E-Mail-Funktionen mit hoher Zustellbarkeit zu erweitern, ohne den Aufwand, separate Tools und Anbieter koordinieren zu müssen. Twilio Email ersetzt nicht Twilio SendGrid, das weiterhin als führende E-Mail-Plattform für transaktionale und Marketing-E-Mails mit hohem Volumen dient. Voice AI Updates Conversation Relay erhält umfangreiche Updates, darunter PCI-konforme (Payment Card Industry) Voice-Workflows, die native Integration von Deepgrams Echtzeit-Sprach-zu-Text-Modell "Flux" für semantisch intelligente Gesprächswechselerkennung sowie "Conversation Relay Insights" für den programmatischen API-Zugriff auf Latenz- und Qualitätsanalysen.

Conversation Relay erhält umfangreiche Updates, darunter PCI-konforme (Payment Card Industry) Voice-Workflows, die native Integration von Deepgrams Echtzeit-Sprach-zu-Text-Modell "Flux" für semantisch intelligente Gesprächswechselerkennung sowie "Conversation Relay Insights" für den programmatischen API-Zugriff auf Latenz- und Qualitätsanalysen. Datenaufbewahrung für SMS EU (öffentliche Beta): Bietet Unternehmen die Möglichkeit, mit SMS verbundene personenbezogene Daten in der EU zu verwalten und zu speichern.

(öffentliche Beta): Bietet Unternehmen die Möglichkeit, mit SMS verbundene personenbezogene Daten in der EU zu verwalten und zu speichern. Anbieter für Apple Messages for Business (private Beta): Apple Messages for Business (AMB) ermöglicht es Verbrauchern, mit Marken genauso einfach in Kontakt zu treten, wie sie ihren Freunden eine SMS schreiben und zwar über die native Nachrichten-App, die bereits auf ihrem iPhone, Mac oder iPad installiert ist. Als Anbieter für AMB fungiert Twilio als offizielle Brücke zwischen Verbrauchern und Unternehmen und ermöglicht so die Koordination von KI-Agenten, reichhaltigen Inhalten und Support an einem einzigen Ort.

(private Beta): Apple Messages for Business (AMB) ermöglicht es Verbrauchern, mit Marken genauso einfach in Kontakt zu treten, wie sie ihren Freunden eine SMS schreiben und zwar über die native Nachrichten-App, die bereits auf ihrem iPhone, Mac oder iPad installiert ist. Als Anbieter für AMB fungiert Twilio als offizielle Brücke zwischen Verbrauchern und Unternehmen und ermöglicht so die Koordination von KI-Agenten, reichhaltigen Inhalten und Support an einem einzigen Ort. Stripe Projects Launch Partner: Wie Ende April auf den Stripe Sessions angekündigt, ist Twilio nun Teil von Stripe Projects. Dies ermöglicht es Entwicklern und KI-Agenten, Twilio nahtlos innerhalb von Stripe Projects zusammen mit anderen Diensten in einem einzigen, programmierbaren CLI-Workflow bereitzustellen komplett mit zentraler Abrechnung und optimierter Verwaltung von Anmeldedaten.

Erfahrungen von Kunden und Partnern in der privaten Beta-Phase

Die neuen Plattformfunktionen von Twilio stehen Kunden in der privaten Beta-Phase seit Januar 2026 zur Verfügung. Namhafte Marken wie Car Finance 247, Centerfield und Constellation Dealerships haben bereits im Rahmen ihrer ersten Implementierungen unmittelbare Vorteile festgestellt. Twilio-Partner darunter Apply Digital, AWS, Blacc Spot, Ciptex, Zennify und weitere haben an einem strengen privaten Beta- und Enablement-Programm teilgenommen und sind damit in der Lage, diese Funktionen ihren Kunden vom ersten Tag an bereitzustellen.

"Für Centerfield hängt die Leistung davon ab, wie gut jede Interaktion einen Kunden voranbringt. Wir erfassen jedes Gespräch in Echtzeit und nutzen das, was wir bereits über den Kunden wissen, um unsere Mitarbeiter und KI-Systeme im Moment anzuleiten. Mit der Twilio-Plattform, einschließlich Conversation Orchestrator, Conversation Memory und Conversation Intelligence, können wir erkennen, was Gespräche antreibt, sodass wir standardisieren können, was funktioniert, eliminieren, was nicht funktioniert, und die Ergebnisse kontinuierlich in großem Maßstab verbessern." - Aniketh Parmar, Chief Technology Officer, Centerfield

"Twilios Vision, kontextreiche Gespräche zu orchestrieren, definiert die Kundenbindung grundlegend neu und verwandelt jede Interaktion in eine nahtlose und zutiefst personalisierte Reise. Wir bei Ciptex freuen uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, diese Innovationen zu nutzen, um intelligentere, bedeutungsvollere Verbindungen in einem bisher unerreichbaren Maßstab zu schaffen." - Tom Kharchi, Chief Revenue Officer, Ciptex

"Wir freuen uns sehr, eine transformative Lösung vorzustellen, die unsere Branche neu definieren und unsere globale Präsenz auf alle Constellation-Autohäuser ausweiten wird. Der Wert dieser Partnerschaft liegt auf der Hand unser Team hat es innerhalb weniger Tage geschafft, von der Bewertung der Twilio-Agenteninfrastruktur zu messbaren Ergebnissen zu gelangen. Diese schnelle Wertschöpfung verdeutlicht die Agilität und Innovation, die erforderlich sind, um die Autohandelsbranche in die Zukunft zu führen." - Richard Pineault, Director of R&D, Constellation Dealerships

"Meera.ai arbeitet seit unserer Gründung mit Twilio zusammen, um eine Zukunft des Handels voranzutreiben, in der der Dialog im Mittelpunkt steht. Während sich die Branche in Richtung von LLM-gestützten Interaktionen in Echtzeit bewegt, werden uns die Plattform von Twilio und die neuen Conversations-Produkte dabei helfen, Kunden genau im richtigen Moment zu erreichen. Wir sind stolz darauf, diese Mission gemeinsam mit Twilio voranzutreiben." - Vivek Zaveri, Chief Executive Officer, Meera.ai

Erweiterung der Plattformfunktionen

Die Plattform von Twilio wird ihre Funktionen weiter ausbauen, um den sich wandelnden geschäftlichen Herausforderungen in den Bereichen Authentifizierung und Identitätsprüfung, Governance und Observability direkt zu begegnen. Da Agenten immer autonomer werden und beginnen, im Namen von Menschen und Unternehmen zu handeln und Transaktionen durchzuführen, wird die modellunabhängige, erweiterbare und anwendungsneutrale Plattform von Twilio Unternehmen bei ihren Kundengesprächen unterstützen unabhängig davon, welches Modell ihre Agenten antreibt oder welche Systeme den Workflow initiieren.

"Die neuesten Plattformfunktionen von Twilio bieten eine vertrauenswürdige Infrastrukturebene für Konversationen; eine, die diese kontextbezogen, beständig und persönlich über alle Kanäle und Teilnehmer hinweg macht, egal ob Mensch oder KI", said Paul Nashawaty, Principal Analyst bei theCUBE Research. "Diese Grundlage wird mit der zunehmenden Verbreitung von dialogorientierter KI immer wichtiger, da bereits 85 der Verbraucher in den letzten Monaten mit KI-Agenten interagiert haben1 und 68 nahtlose, konsistente Erlebnisse über alle Kanäle hinweg erwarten,2 was Unternehmen dazu zwingt, Kommunikation, Daten und Intelligenz in einer einzigen, interoperablen Interaktionsschicht zu vereinen."

Über Twilio SIGNAL San Francisco 2026

Twilio SIGNAL, das vom 6. bis 7. Mai in San Francisco stattfindet, bringt Entwickler, Führungskräfte, Innovatoren und Macher aller Art aus branchenführenden Unternehmen zusammen, um zwei Tage lang zu netzwerken und praktische Einblicke in eine Vielzahl von Themen rund um die Kundenbindung zu gewinnen.

Zu den diesjährigen Hauptrednern gehören Führungskräfte von führenden Marken wie Centerfield, Nestlé, Rivian, der PGA of America, Stripe und United Way. Auf der Konferenz werden außerdem der ehemalige NASA-Ingenieur, YouTuber und CrunchLabs-Gründer Mark Rober sowie der Mitbegründer und CEO von Sierra AI, Bret Taylor, auftreten.

Twilio SIGNAL bietet mehr als 50 Breakout-Sessions und Gelegenheiten zum Networking mit Twilio-Experten und Kunden. Die Keynotes werden per Livestream und im Anschluss an die Veranstaltung als On-Demand-Aufzeichnung unter signal.twilio.com verfügbar sein.

1. Nashawaty, P. (2025, Juni). AppDev Done Right Summit: Speed, resilience, and sustainability 2. Nashawaty, Paul. AppDev Done Right 2025 theCUBE Research, 2025.

Über Twilio

Twilio (NYSE: TWLO) ist die Infrastruktur für Kundenbindung im Zeitalter der KI. Durch die Kombination von globaler Kommunikation, Speicher und KI-Orchestrierung mit Identitätsmanagement, Governance und Observability ermöglicht Twilio Unternehmen, kontinuierliche, kontextbezogene, persönliche und sichere Konversationen über alle Kanäle und Teilnehmer hinweg zu führen egal ob Mensch oder KI.

In über 180 Ländern vertrauen Hunderttausende der innovativsten Unternehmen von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Start-ups sowie Millionen von Entwicklern auf die globale Plattform von Twilio für Messaging, Sprache, E-Mail und mehr, um vertrauenswürdige Kundenerlebnisse zu schaffen, die echte Ergebnisse liefern. Weitere Informationen zu Twilio finden Sie unter www.twilio.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu Twilios Erwartungen hinsichtlich unserer SIGNAL-Konferenz, neuer Produktangebote und -funktionen, der Plattformerweiterung sowie der zukünftigen Produktverfügbarkeit.

Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen, deren Ausgang bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegt, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich derjenigen, die in unseren jüngsten Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission ausführlicher beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln lediglich unsere Überzeugungen und Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wider, und wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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