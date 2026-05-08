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Whale-Wallets kauften innerhalb von 96 Stunden rund 140.000 ETH im Wert von 322 Millionen Dollar zwischen dem 1. und 3. Mai, und der Ethereum Kurs reagierte mit einem Anstieg auf $2.407 am 6. Mai. Bitcoin kletterte auf $82.305 und erreichte den höchsten Wert seit dem 31. Januar, was dem gesamten Kryptomarkt Rückenwind gibt. Das Glamsterdam-Upgrade steht in der ersten Hälfte 2026 an und bringt parallele Transaktionsausführung sowie höhere Gas-Limits. ETH-ETFs verzeichneten im Mai über 200 Millionen Dollar an Zuflüssen, und BitMine Immersion kauft monatlich mehr als 100.000 Token. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 233 Milliarden Dollar. Der Ethereum Kurs testet den Widerstand am 50- und 200-Tage-Durchschnitt, die nur 5,80 Dollar auseinanderliegen. Standard Chartered hält ein Jahresziel von $7.500 für ETH. Dieser Artikel analysiert die On-Chain-Daten und die Prognosen der Analysten. Er zeigt den ETH-basierten Presale, der die Mathematik früherer Ethereum-Käufer wiederholt.

Ethereum Kurs: Whale-Akkumulation trifft auf Glamsterdam-Upgrade und steigende ETF-Zuflüsse

Ethereum-Wale akkumulierten 140.000 ETH im Wert von 322 Millionen Dollar in nur 96 Stunden zwischen dem 1. und 3. Mai, laut Santiment-Daten, die Analyst Ali Martinez auf X teilte. Die Bestände großer Wallets stiegen von 13,83 Millionen auf 13,98 Millionen ETH, und ein weiterer Wal überwies am 5. Mai rund 3.000 ETH an OKX und Binance im Wert von 7,15 Millionen Dollar, laut CryptoNews. Der Ethereum Kurs handelt bei $2.407 am 6. Mai, dem höchsten Stand seit dem 27. April, und die Marktkapitalisierung liegt bei 233 Milliarden Dollar. Bitcoin erreichte $82.305 und markierte den höchsten Wert seit Januar, was den gesamten Kryptomarkt nach oben zieht. Der RSI steht bei 48,58 und signalisiert eine neutrale Position mit Raum für weitere Aufwärtsbewegung.

Das Glamsterdam-Upgrade steht in der ersten Jahreshälfte 2026 an und bringt parallele Transaktionsausführung und das Ziel, das Gas-Limit auf über 100 Millionen anzuheben. BitMine Immersion kauft monatlich mehr als 100.000 ETH und hält mittlerweile 5,18 Millionen Token mit dem Ziel, fünf Prozent des Angebots zu erreichen. ETH-ETFs verzeichneten im Mai über 200 Millionen Dollar an Zuflüssen, nachdem ein massiver Freitagszufluss von 737 Millionen Dollar die Abflüsse kompensierte. Changelly prognostiziert ein Mai-Hoch von $2.600, und Standard Chartered hält ein Jahresziel von $7.500.

Arks Big-Ideas-Report 2026 prognostiziert, dass Smart-Contract-Plattformen bis 2030 die 6-Billionen-Dollar-Marke überschreiten, wobei Ethereum die führende Position einnimmt. DeFi Total Value Locked liegt bei 45,74 Milliarden Dollar, und die Enterprise Ethereum Alliance gründete im Februar eine Privacy Working Group mit Consensys, Polygon und EY. Der Kurs bei 233 Milliarden Dollar liefert auch bei $7.500 ein Vielfaches von drei, und das benötigt neun Monate Geduld, ein Renditerahmen, den ein ETH-basierter Presale vor seinem ersten Listing in einem einzigen Ereignis überbieten kann.

Pepeto: Die Ethereum-basierte Börse, bei der Analysten dreistellige Vielfache projizieren, während der Ethereum Kurs bullish dreht

Der Stablecoin-Kompromiss im CLARITY Act wurde erreicht, und der Weg für Ethereum-basierte Projekte ist klarer als zu jedem anderen Zeitpunkt im Jahr 2026. Trader suchen die stärksten Einstiege vor der Erholung, die der Ethereum Kurs jetzt anpeilt, und die Parallele zu Ethereums eigenen frühen Tagen ist schwer zu ignorieren.

Pepeto ist eine der stärksten Optionen, weil es als verifizierte Ethereum-basierte Börse mit 9,8 Millionen Dollar bei $0,0000001868 eingesammeltem Kapital und einem bestätigten Binance-Listing eine vollständige Reihe von Gründen bietet, die seine Position stützen. Die Anleger, die ETH beim Presale 2015 für $0,30 kauften, wurden wohlhabend, weil sie eine funktionierende Plattform zu einem frühen Preis erkannten, und Pepeto läuft auf derselben Blockchain mit derselben Gelegenheit zu einem Bruchteil der Kosten. Die Verbindung zum Ethereum-Netzwerk bedeutet, dass jeder Wachstumsschub der Basisschicht auch dem Pepeto-Ökosystem zugutekommt.

Der Architekt des Original-Pepe-Tokens, der auf Meme-Energie allein 11 Milliarden Dollar erreichte, entwarf diese Börse zusammen mit einem ehemaligen Binance-Listing-Experten, und beide brachten die Erfahrung mit, die nötig ist, um eine Plattform zu bauen, die vom ersten Tag an funktioniert. Jeder Handel läuft über PepetoSwap ohne Gebühren, jeder Transfer zwischen Chains kommt zum vollen Wert an, und jeder Token wird vom Screening-Werkzeug geprüft, bevor Kapital in die Nähe kommt. SolidProof hat den gesamten Code vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Anleger eine auditierte Plattform betreten.

Der gesamte Fall von Pepeto beruht auf den täglichen Handelswerkzeugen, und die Tatsache, dass alles vor dem Listing funktioniert, unterscheidet diesen Einstieg von Projekten, die erst nach dem Listing liefern. Es bleiben nur Wochen, um zum Presale-Preis einzusteigen, bevor das Zeitfenster dauerhaft schließt und der offene Markt übernimmt, und der Ethereum Kurs bestätigt, dass der Aufwärtstrend gerade erst beginnt.

Fazit

Die Anleger, die ETH 2015 für $0,30 kauften, verwandelten 1.000 Dollar in 16.000 Dollar bis 2021, weil sie eine funktionierende Plattform zu einem frühen Preis erkannten und handelten, als alle anderen noch überlegten. Der Ethereum Kurs bei $7.500 bestätigt den bullishen Fall für das Netzwerk, und der ETH-basierte Presale trägt dieselbe Einstiegsmathematik. Der Unterschied zwischen denen, die mit frühem ETH ihr Leben veränderten, und denen, die zusahen, war nie Wissen, sondern das Handeln vor der Masse. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale, der sich dem Listing nähert, und sobald der Handel öffnet, ist dieser Preis dauerhaft Geschichte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Whale-Akkumulation von 322 Millionen Dollar für den Ethereum Kurs im Mai 2026?

Die Akkumulation von 140.000 ETH in 96 Stunden zeigt institutionelle Überzeugung vor dem Glamsterdam-Upgrade. Standard Chartered hält $7.500 als Jahresziel, und die ETH-ETF-Zuflüsse von über 200 Millionen Dollar im Mai bestätigen steigende Nachfrage. Der Ethereum Kurs bei $2.407 testet den Widerstand am 50- und 200-Tage-Durchschnitt.

Was ist Pepeto und warum ist es mit dem Ethereum Kurs verbunden?

Pepeto ist eine Ethereum-basierte Börse mit gebührenfreiem Handel, Vertrags-Screening, einer Cross-Chain-Bridge und einem bestätigten Binance-Listing, entwickelt vom Mitgründer, der den Pepe-Token erschuf. Das Projekt läuft auf dem Ethereum-Netzwerk und hat 9,8 Millionen Dollar eingesammelt, und die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Werkzeuge live.