Die auf der ESOC 2026 vorgestellten vollständigen Daten stärken die klinischen Belege für den TIGERTRIEVER 13 bei der Behandlung von Schlaganfällen aufgrund distaler Gefäßverschlüsse einem Segment, das fast die Hälfte aller ischämischen Schlaganfälle ausmacht

Rapid Medical, ein führender Entwickler fortschrittlicher Geräte zur Schlaganfallbehandlung, gab heute die vollständigen Ergebnisse der randomisierten klinischen DISTALS-Studie bekannt, die auf der 11.Konferenz der European Stroke Organisation (ESOC) in Maastricht, Niederlande, vorgestellt wurden. Diese zeigen, dass TIGERTRIEVER 13 den Blutfluss zum Gehirn sicher wiederherstellen und die klinischen Ergebnisse bei Patienten mit einem Schlaganfall aufgrund einer distalen und mittleren Gefäßokklusion (DMVO) verbessern kann. Diese Erkenntnisse bauen auf früheren Ergebnissen auf, die eine dreifache Verbesserung bei der Wiederherstellung des Blutflusses im Vergleich zur alleinigen medikamentösen Behandlung zeigten (p 0,0001), wobei in der Behandlungsgruppe keine Fälle schwerer Hirnblutungen beobachtet wurden.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass wir den Blutfluss nun sicher wiederherstellen können, und deuten darauf hin, dass dies für die richtigen Patienten einen bedeutenden Unterschied machen wird", sagte Dr. med. Jeffrey L. Saver von UCLA und Hauptprüfarzt der DISTALS-Studie. "Wichtig ist, dass sowohl das Gerät als auch die Studie speziell für den distalen Schlaganfall konzipiert wurden. Durch den Einsatz eines für diese kleinen Gefäße entwickelten Geräts und die Messung der Ergebnisse auf der Ebene des Hirngewebes haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, die Wiederherstellung des Blutflusses in eine bessere Genesung umzusetzen."

Die klinischen Ergebnisse nach drei Monaten zeigen ermutigende Anzeichen für einen Nutzen. Patienten, die mit dem Gerät behandelt wurden, wiesen im Vergleich zur alleinigen medikamentösen Therapie höhere Raten an geringer oder keiner Behinderung (modifizierte Rankin-Skala (mRS 0-1)) auf (41,2 gegenüber 38,2 %) sowie eine signifikante Erholung bei denjenigen mit mittelschweren bis schweren Schlaganfällen (mRS 2-5) zu Studienbeginn, wobei sich bei 69 die Behinderungsstufe um mindestens eine Stufe verbesserte, verglichen mit 56 in der Kontrollgruppe. Zusätzliche Vorteile wurden bei Patienten beobachtet, die unter Vollnarkose behandelt wurden.

Mehr als doppelt so viele mit TIGERTRIEVER 13 behandelte Patienten berichteten von einer vollständigen Rückkehr zu einer normalen Lebensqualität. Gleichzeitig blieb die Sicherheit hoch, ohne symptomatische Hirnblutungen und mit ähnlichen 90-Tage-Überlebensraten zwischen den Gruppen.

"Wir beobachten eine bedeutende Erholung bei einer Patientengruppe, für die die Behandlungsmöglichkeiten bisher begrenzt waren", sagte Dr. med. David Fiorella, PhD, Stony Brook University Hospital und Hauptprüfarzt der DISTALS-Studie. "Bei fast drei Vierteln der Patienten mit schwereren Behinderungen trat eine Besserung ein, und die Ergebnisse waren unter Vollnarkose sogar noch besser. Das zeigt uns, dass Technik und Vorgehensweise bei der Behandlung distaler Verschlüsse genauso wichtig sind wie das Gerät selbst."

Schlaganfälle in distalen und mittleren Gefäßen machen fast die Hälfte aller Schlaganfälle aus, doch bisher gab es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten. TIGERTRIEVER 13, das einzige Thrombektomiesystem, das sich aktiv an die Gefäßanatomie anpasst, ist für diese kleineren Gefäße konzipiert und ermöglicht eine sichere Reperfusion sowie verbesserte Ergebnisse. Das Unternehmen plant, auf der Grundlage dieser Ergebnisse die FDA-Zulassung zu beantragen.

Über Rapid Medical

Rapid Medical erweitert die Möglichkeiten der neurovaskulären Behandlung durch die Entwicklung fortschrittlicher interventioneller Geräte zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Dank proprietärer Fertigungstechniken sind die Produkte von Rapid Medical fernsteuerbar und vollständig sichtbar. Dies ermöglicht es Ärzten, in Echtzeit auf die Anatomie zu reagieren und ihren Ansatz individuell an jeden Patienten anzupassen, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. Zu den Produktfamilien gehören TIGERTRIEVER, COMANECI und DRIVEWIRE. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.rapid-medical.com.

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