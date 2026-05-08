Fonds III schließt 23 über dem Zielwert und ist damit mehr als doppelt so groß wie Fonds II

Rund 50 des eingeworbenen Kapitals stammen von bestehenden LPs, die ihre Zusagen erhöht haben

Fonds III wird in technologiegestützte Unternehmen im Bereich Finanzinfrastruktur und -dienstleistungen in ganz Europa und in Wachstumsmärkten investieren

Apis Partners Group (UK) Limited ("Apis"), eine Private-Equity-Gesellschaft, die in technologiegestützte Unternehmen im Bereich Finanzinfrastruktur und -dienstleistungen investiert, gab heute den endgültigen Abschluss des Apis Global Growth Fund III und des Apis Growth Markets Fund III (die "Fonds" oder "Fonds III") bekannt, mit einem Gesamtvolumen von 1,23 Milliarden US-Dollar ohne Co-Investments mehr als doppelt so viel wie sein Vorgänger, der Apis Growth Fund II, der 563 Millionen US-Dollar umfasste.

Die Fonds schlossen 23 über dem Ziel. Angesichts der starken Performance früherer Fonds, die bis heute bereits Realisationen von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt haben, haben über 70 der bestehenden LPs ihre Beteiligungen erneuert und ihre Zusagen gegenüber dem vorherigen Fonds erhöht, was rund 50 des gesamten in Fonds III eingeworbenen Kapitals ausmacht. Der deutliche Anstieg des Fondsvolumens ermöglichte es Apis, eine Reihe neuer Investoren in seinen globalen institutionellen Investorenstamm aufzunehmen, darunter staatliche und supranationale Investoren sowie Banken, Versicherer, Pensionsfonds, Dachfonds und Stiftungen.

Der Fonds III wird auf der Stärke des Fonds II aufbauen, um bedeutende Minderheitsbeteiligungen an wachstumsstarken, profitablen Finanzinfrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen in Europa und ausgewählten Wachstumsmärkten weltweit zu erwerben. Als aktiver Kapitalgeber in diesem Sektor hat Apis bisher rund 400 Millionen US-Dollar aus dem Fonds III in sieben Investitionen getätigt. Dazu gehören MoneyBox, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung in Großbritannien, Coda Recharge, eine führende europäische und asiatische Plattform für digitale Prepaid-Güter, sowie Thunes, ein globaler Anbieter modernster digitaler Zahlungsinfrastruktur mit Sitz in Singapur, der sofortige grenzüberschreitende Geldtransfers, Zahlungsakzeptanz und Acquiring-Dienstleistungen ermöglicht.

Matteo Stefanel, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Apis, sagte: "Wir freuen uns sehr, so viele neue und wiederkehrende Investoren im Fonds III begrüßen zu dürfen. Wir sehen weiterhin Chancen in unserem Zielsegment profitabler, wachstumsstarker, technologiegestützter Finanzinfrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen. Wir sind auf dem besten Weg, den Erfolg früherer Fonds zu wiederholen, indem wir unsere Erfahrung in diesem Sektor nutzen und unseren Portfoliounternehmen Kapital und Vernetzung bieten, während wir in die Kanäle der globalen Wirtschaftstätigkeit, die Leitungen der Finanzbranche, investieren."

Udayan Goyal, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Apis, fügte hinzu: "Wir sind unseren Investoren unglaublich dankbar für ihre starke Unterstützung unserer branchenfokussierten Strategie, die unsere Überzeugung bestätigt, dass Spezialfonds Generalistenfonds übertreffen. Wir freuen uns darauf, weiterhin in unsere Schlüsselthemen Embedded Finance, Demokratisierung des Finanzwesens und Vertiefung der digitalen Wirtschaft zu investieren und zwar durch kapitalarme, wachstumsstarke disruptive Geschäftsmodelle auf der ganzen Welt, während wir unsere firmeneigene Impact-Methodik anwenden."

Der Abschluss des Fonds III markiert ein ereignisreiches Jahr mit drei Investitionen und Veräußerungen, darunter der Ausstieg aus iKhokha und Baobab an Nedbank bzw. Beltone Capital. Apis war die am höchsten platzierte europäische Private-Equity-Gesellschaft im HEC Dow-Jones-Ranking für die Performance von Growth-Capital-Private-Equity-Fonds im Jahr 2025 und belegte weltweit den zweiten Platz, was die beständige Outperformance bei der Erzielung starker Renditen für Investoren unterstreicht.

Hinweise für Redakteure

Apis Partners ("das Unternehmen") mit Hauptsitz in London ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in technologiegestützte Finanzinfrastruktur und -dienstleistungen in ganz Europa und in Wachstumsmärkten investiert und ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 2,3 Milliarden US-Dollar aufweist. Das Unternehmen investiert in profitable, bewährte Geschäftsmodelle und arbeitet mit Managementteams zusammen, um langfristiges Wachstum und Wertschöpfung zu fördern.

Seit mehr als einem Jahrzehnt investieren wir in Unternehmen aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Versicherungen und Kreditvergabe, die als Kanäle für den globalen Wirtschaftsfluss fungieren. Diese Unternehmen unterliegen regulatorischen und operativen Rahmenbedingungen und sind für strategische Käufer weltweit attraktiv.

Mit über 40 Fachleuten an drei Standorten in London, Dubai und Singapur ist verantwortungsbewusstes Investieren fest in unserer Arbeitsweise verankert, wobei ESG- und Impact-Kriterien vollständig in unseren Investitionsprozess integriert sind.

Apis war das am höchsten platzierte auf den Finanzsektor fokussierte Unternehmen und belegte weltweit den zweiten Platz im "2025 HEC Paris-Dow Jones Growth Equity Investor Ranking".

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