XRP Kurs Prognose Mai 2026: Durchbricht XRP den Widerstand nach dem CLARITY-Act-Kompromiss?

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XRP durchbricht am 4. Mai den wichtigen Widerstand bei $1,40 bei deutlich steigendem Handelsvolumen, was auf echte Positionierung und nicht auf einen Ausbruch bei dünner Liquidität hindeutet. Am 6. Mai handelt der Token bei $1,42 mit einem Tagesplus von 1,5 Prozent, und die Marktkapitalisierung liegt bei 87 Milliarden Dollar. Der CLARITY Act erreicht auf der Prognoseplattform Polymarket eine Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent, nachdem Senator Tillis einen Kompromiss in der Stablecoin-Debatte erreicht hat. GraniteShares plant gehebelte XRP-ETFs auf der Nasdaq, und Ripple initiierte einen Aktienrückkauf über 750 Millionen Dollar. Die XRP Kurs Prognose von Changelly sieht einen Mai-Durchschnitt von $1,47 mit einer Spanne bis $1,57. Ripples RLUSD-Stablecoin wurde auf OKX mit über 280 Handelspaaren gelistet. Dieser Artikel analysiert die Katalysatoren, die technische Lage und die Prognosen. Er zeigt den Einstieg mit dem besten Verhältnis zwischen Timing und Renditeerwartung.

XRP Kurs Prognose: XRP bricht $1,40 während der CLARITY Act auf den Senat zuläuft

XRP kletterte am 4. Mai von $1,3840 auf $1,4065 und durchbrach den Widerstand bei $1,3990, der den Kurs wochenlang gedeckelt hatte, laut CoinDesk. Das Volumen stieg synchron zur Preisbewegung, was bestätigt, dass echte Positionierung hinter dem Ausbruch steht und nicht nur ein Push bei dünner Liquidität. Der Token hält sich aktuell über der Ausbruchszone bei $1,4040 bis $1,4060 und bildet höhere Tiefs, die auf stärkere Nachfrage von Käufern hinweisen. Der nächste Widerstand liegt bei $1,41 bis $1,42, und ein Rückfall unter $1,40 würde den Ausbruch als gescheitert markieren. Der RSI steht bei 49,47, was eine neutrale Position signalisiert und Raum für Aufwärtsbewegung lässt.

Der CLARITY Act braucht die Freigabe durch das Senate Banking Committee vor der Memorial-Day-Pause am 21. Mai, und Senator Tillis bestätigte, dass er Chairman Tim Scott bitten wird, die Abstimmung anzusetzen. Galaxy-Analyst Alex Thorn erwartet den Markup am frühestens 11. Mai. Polymarket zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent, dass der CLARITY Act 2026 Gesetz wird, ein Anstieg um 22 Prozentpunkte in vier Handelstagen. Wenn das Gesetz durchkommt, wird XRP unter Bundesrecht als digitale Ware klassifiziert, was die letzte regulatorische Unsicherheit für das gesamte Ökosystem beseitigt.

Ripple veröffentlichte am 1. Mai eine Milliarde XRP aus dem Escrow im Wert von 1,38 Milliarden Dollar und initiierte gleichzeitig einen Aktienrückkauf über 750 Millionen Dollar, der die Bewertung um 20 Prozent erhöhte. Changelly prognostiziert einen Mai-Durchschnitt von $1,47 mit einem Aufwärtspotenzial bis $1,57, während CoinCodex eine vorsichtigere Spanne von $1,40 bis $1,43 hält. Die XRP Kurs Prognose bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bedeutet, dass selbst starke Kursziele Monate brauchen, ein Zeitrahmen, den ein Presale-Einstieg vor seinem ersten Listing deutlich verkürzt.

Pepeto: Was XRP-Halter im letzten Zyklus verpasst haben, steht jetzt direkt vor ihnen

Jeder XRP-Halter erinnert sich daran, wie Bitcoin davonlief, während die Regulierung alles zurückhielt. Dieses Warten wiederholt sich jetzt mit drei Katalysatoren im Mai und ohne Garantie, dass einer davon rechtzeitig eintrifft. Aber ein Einstieg braucht weder den Senat noch die Fed noch eine einzige ETF-Genehmigung, um seinen Wert zu entfalten.

Während XRP-Halter auf den ETF-Start und das Senatsvotum warten, prüft Pepeto Token auf Ethereum, BNB Chain und Solana und erkennt gefährliche Verträge, bevor sie ein Wallet erreichen. PepetoSwap leitet Swaps ohne Gebühren weiter, sodass der eingesetzte Dollar zur Position wird und nicht im Slippage verschwindet. Das Kapital arbeitet sofort, anstatt in einer 87-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung zu sitzen und auf Washington zu warten. Die Werkzeuge laufen bereits und brauchen kein externes Ereignis, um ihren Nutzen zu entfalten, was den Unterschied zu reinen Katalysator-Trades ausmacht.

Der Presale hat 9,8 Millionen Dollar bei $0,0000001868 eingesammelt, während der Fear-Index auf niedrigem Niveau stand, und die vollständig verwässerte Bewertung bleibt klein genug, dass Analysten dreistellige Vielfache modellieren. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was bedeutet, dass jeder Anleger eine vollständig auditierte und abgesicherte Plattform betritt. Ein erfahrener Binance-Entwickler entwarf die Börsenarchitektur, und der Gründer, der den Original-Pepe-Token auf 11 Milliarden Dollar brachte, erschuf jedes Werkzeug von Grund auf.

Frühe Einstiege während maximaler Angst, kombiniert mit funktionierenden Produkten, haben sich in jedem Zyklus als die entscheidenden Trades herausgestellt, und die Muster wiederholen sich, weil die Psychologie des Marktes sich nicht ändert. Pepeto mit 9,8 Millionen Dollar passt in dieses Muster, und die XRP Kurs Prognose zeigt, warum erfahrene Anleger auf diesen Einstieg achten. In dem Moment, in dem das Binance-Listing öffnet, schließt sich das Presale-Zeitfenster für immer.

Fazit

Die XRP Kurs Prognose zeigt einen Token, der auf Katalysatoren wartet, die noch Wochen oder Monate entfernt sein könnten. Aber die Menschen, die mit XRP ihr Leben veränderten, kauften nicht, als die Welt sich einig war, sondern als niemand hinschaute und jeder Grund zu warten klüger klang als der Grund zu handeln. Pepeto steht genau an dieser Stelle, mit einer funktionierenden Börse, einem Gründer, der bereits einen Token mit Milliardenwert aufgebaut hat, und einem Binance-Listing, das kein Gerücht ist. Die offizielle Pepeto-Website bleibt geöffnet, solange der Presale läuft, und das Gefühl, jetzt davon gewusst und trotzdem gewartet zu haben, verschwindet nicht mehr, wenn die erste Kerze druckt.

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Häufig gestellte Fragen

Kann die XRP Kurs Prognose nach dem CLARITY Act und dem GraniteShares-ETF $2 erreichen?

Die XRP Kurs Prognose kann $2 erreichen, wenn der CLARITY Act vor dem 21. Mai das Senate Banking Committee passiert und die GraniteShares-ETFs erfolgreich auf der Nasdaq starten. Changelly prognostiziert einen Mai-Durchschnitt von $1,47 mit Jahresendpotenzial Richtung $2,00, aber der Weg hängt von der $1,45-Resistance und dem breiteren Marktsentiment ab.

Warum gilt Pepeto als einer der besten Krypto-Käufe vor dem Binance-Listing 2026?

Pepeto betreibt bereits eine funktionierende Börse mit gebührenfreiem Handel, einen Vertragsscanner und eine Cross-Chain-Bridge über Ethereum, BNB Chain und Solana. Der Presale hat 9,8 Millionen Dollar eingesammelt, mit einem vollständigen SolidProof-Audit und einem bestätigten Binance-Listing, und die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Werkzeuge live.