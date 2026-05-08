Die moderne Kriegsführung verändert die globale Sicherheitsarchitektur grundlegend und schafft gleichzeitig milliardenschwere Wachstumsmärkte. Drohnen, autonome Systeme, digitale Aufklärung und KI-gestützte Verteidigungstechnologien gewinnen durch die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten massiv an Bedeutung. Staaten weltweit erhöhen ihre Militärbudgets und investieren gezielt in elektronische Kampfführung, Cybersicherheit und intelligente Waffensysteme. Unternehmen, die sich frühzeitig mit skalierbaren Plattformen, Sensorik oder autonomen Lösungen positioniert haben, profitieren bereits heute von prall gefüllten Auftragsbüchern und stark steigenden Margen. Besonders gefragt sind integrierte Systeme aus Hardware, Software und Datenanalyse, ein Markt, der erst am Anfang eines langfristigen Superzyklus stehen könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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