Spekulative Rohstoff-Anleger, die auf der Suche nach heißen Investmentchancen mit hohem Kurspotenzial sind, sollten sich unbedingt die Aktie von Silver Viper Minerals anschauen. Der kanadische Hotstock hat sich im Vorjahr im Silberhype mehr als verzehnfacht und seit Jahresanfang deutlich korrigiert. Nun steht womöglich ein Turnaround bevor, denn der Newsflow war zuletzt sehr positiv. Kommt die Aktie wieder auf Touren, könnte sie schnell ein neues Kursfeuerwerk abbrennen. Die Chancen dafür stehen gut.Den vollständigen Artikel lesen ...
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