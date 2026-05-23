Hotstocks KW 21 / 2026 - Quantum-Aktien: der neue heiße Sch..ß?!?

Tech-Konzerne setzen auf Quantum Computing

Quantum-Aktien gelten für viele Anleger bereits als der nächste große Tech-Hype nach künstlicher Intelligenz. Die Idee dahinter ist enorm: Quantencomputer könnten bestimmte Probleme irgendwann millionenfach schneller lösen als heutige Rechner. Für Branchen wie Pharma, KI, Cybersecurity oder Materialforschung wäre das ein gewaltiger technologischer Sprung. Genau deshalb fließt inzwischen massiv Kapital in den Sektor. Große Technologiekonzerne investieren Milliarden in Forschung und Infrastruktur, gleichzeitig entstehen spezialisierte Unternehmen, die komplett auf Quantum Computing setzen. Anleger hoffen darauf, heute die möglichen Tech-Giganten von morgen zu entdecken - ähnlich wie bei frühen KI- oder Internetfirmen.

Der eigentliche Reiz liegt im langfristigen Potenzial. Sollte Quantum Computing den Durchbruch schaffen, könnten ganze Industrien verändert werden: schnellere Medikamentenentwicklung, leistungsfähigere KI und völlig neue Materialien wären nur der Anfang. Entsprechend wächst auch das Interesse von Staaten und institutionellen Investoren, die Quantum zunehmend als strategische Schlüsseltechnologie betrachten. An der Börse reicht oft schon die Aussicht auf eine technologische Revolution, um Fantasie und Kurse anzutreiben. Genau deshalb könnten Quantum-Aktien in den kommenden Jahren weiter stark im Fokus bleiben.

Trotz aller Euphorie bleibt der Markt hochspekulativ, weil viele Unternehmen bislang kaum Gewinne erzielen und der kommerzielle Durchbruch noch Zeit brauchen könnte. Die drei nachstehend genannten liefern bis auf Weiteres Verluste, die charttechnische Entwicklung ist aber imposant.

D-Wave Quantum (QBTS) - ISIN US26740W1099

Das Unternehmen stammt aus Kanada und wurde 1999 in British Columbia gegründet, womit es zu den frühesten Pionieren im Bereich Quantencomputer zählt. D-Wave konzentriert sich vor allem auf sogenannte Quantum-Annealing-Systeme, die für Optimierungsprobleme in Logistik, Industrie und Forschung eingesetzt werden. Die letzten Earnings fielen deutlich besser aus als erwartet. Hinter der Kursexplosion der letzten beiden Tageskerzen steht aber vor allem die Hoffnung auf umfangreiche Unterstützung durch die US-Regierung im Rahmen des CHIPS- und Science-Acts. Berichten zufolge könnte ein Fördervolumen von rund zwei Milliarden US-Dollar mehreren Unternehmen aus dem Quantum-Sektor zugutekommen, während D-Wave Quantum zusätzlich eine Absichtserklärung über mögliche Fördermittel in Höhe von 100 Millionen US-Dollar veröffentlicht hat. Das Halbjahresplus liegt bei rund 43 Prozent im Rahmen eines volatilen Kursverlaufs.

IonQ (IONQ) - ISIN US46222L1089

IonQ aus College Park, Maryland, wurde 2015 in den USA von Wissenschaftlern aus der universitären Quantenforschung aufgebaut und setzt technologisch auf gefangene Ionen als Grundlage seiner Rechnerarchitektur. Das Portfolio umfasst cloudbasierte Quantenlösungen sowie Entwicklungsplattformen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Das Wertpapier legte in den vergangenen sechs Monaten rund 48 Prozent zu, wobei sich das Momentum mit der Ankündigung der US-Regierung zum CHIPS- und Science-Act nochmals verstärkte.

Rigetti Computing (RGTI) - ISIN US76688N1090

Rigetti Computing entstand 2013 in Berkeley im kalifornischen Silicon Valley und verfolgt einen stark softwareorientierten Ansatz rund um supraleitende Quantenprozessoren. Neben eigener Hardware bietet die Firma hybride Systeme an, bei denen klassische Hochleistungsrechner mit Quantentechnologie kombiniert werden. Mit rund 11 Prozent Kurssteigerung ist der Halbjahresverlauf nicht ganz so stark wie bei den zwei zuvor genannten Aktien, weist aber dennoch starkes Momentum in den letzten Tagen auf.

Tagescharts vom 22.05.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 23.05.2026

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