Datadog hat mit starken Quartalszahlen und einer deutlich angehobenen Jahresprognose für eine Kursexplosion gesorgt. Die Aktie legte zeitweise um fast +36% zu, nachdem das Cloud-Sicherheitsunternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen klar übertroffen hatte. Wie es für den Preis der Datadog-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Datadog-Aktie Vor allem die hohe Nachfrage nach Cloud- und KI-Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de