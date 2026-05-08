Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Afiniti bekannt, einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen für Unternehmenstransformation mit Sitz in Großbritannien, das Organisationen dabei unterstützt, komplexe Veränderungsprogramme umzusetzen und dauerhaft zu etablieren.

Afiniti wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für betriebliche Transformationen mit Niederlassungen in Großbritannien und den USA. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei komplexen Transformationsprozessen in den Bereichen Personal, Arbeitsvorgänge, Systeme und Daten und setzt Veränderungen durch kreative Beratungsleistungen in die Praxis um. Die Firma betreut vor allem stark regulierte, sicherheitsorientierte und kapitalintensive Unternehmen mit einer großen, geografisch verteilt arbeitenden Belegschaft in verschiedenen Branchen, darunter Energie, Versorgungswirtschaft, Biowissenschaften, Transport und Bauwesen. Afiniti arbeitet mit namhaften Marken zusammen und bietet umfassende Expertise bei der Transformation von Organisationsstrukturen, digitalen Prozessen, KI-Anwendungen, Unternehmenskultur und Geschäftsmodellen insbesondere in komplexen Szenarien wie Fusionen und Übernahmen, der Einführung groß angelegter Technologieprojekte sowie bei Change-Programmen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben und deren angestrebter Mehrwert noch nicht realisiert wurde.

"Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht es, Unternehmen dabei zu unterstützen, strategische Ziele in nachhaltige Verhaltens- und Prozessänderungen umzusetzen", sagte Corrina Jorgensen, Senior Partner bei Afiniti. "Eine erfolgreiche Transformation hängt davon ab, dass man die Menschen dazu inspiriert, sich anzupassen und neue Denk- und Arbeitsweisen anzunehmen und nicht allein von technologischen und vorgangsbezogenen Verbesserungen. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir die Reichweite unseres mitarbeiterorientierten Ansatzes erweitern und gleichzeitig unsere Kunden bei der Bewältigung immer komplexer werdender Transformationsprogramme unterstützen. Gemeinsam können wir Unternehmen dabei unterstützen, sinnvolle Veränderungen zu bewirken, die angenommen, aufrechterhalten und fest in ihre Betriebsabläufe integriert werden."

"Unternehmen stehen heute unter zunehmendem Druck, sich schnell anzupassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Änderungen im gesamten Unternehmen umgesetzt werden", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. "Die Erfahrung von Afiniti bei der Begleitung groß angelegter Transformationsinitiativen erweitert unsere Beratungsplattform um eine wichtige Dimension und stärkt unsere Fähigkeit, Kunden bei der Bewältigung komplexer Veränderungsprozesse zu unterstützen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Leistungsspektrum anbietet, das Unternehmensstrategie, Geschäfts- Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen im Bereich Human Capital umfasst. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global eingebunden und bietet erstklassige Expertise in den Bereichen Consulting, Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensbewertung, globale Mobilität und Unternehmensberatung auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsfirmen und Partnerunternehmen weltweit Beratungsdienstleistungen an.

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