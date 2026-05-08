© Foto: CFOTO - CFOTODer Krieg gegen den Iran treibt die Ölpreise in die Höhe und schürt Ängste um die Versorgungssicherheit. Plötzlich rücken Windkraft-Aktien mit überraschend guten Zahlen wieder in den Fokus.Die Ölkrise wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Windkraft. Während die Eskalation im Nahen Osten die Preise für fossile Energien in die Höhe treibt, entdecken Staaten und Investoren ein altes Versprechen neu: Je mehr Strom aus Wind erzeugt wird, desto unabhängiger wird man von Öl, Gas und geopolitischen Schocks. Genau davon profitieren jetzt die großen Namen der Branche. So meldete Vestas für das erste Quartal einen überraschend starken Gewinnanstieg und das beste Auftaktquartal seit 2018. Der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE