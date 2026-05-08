DJ Trump setzt EU Frist bis zum 4. Juli für Handelsabkommen

Von Gavin Bade

DOW JONES--Die USA werden die Zölle auf europäische Autos laut US-Präsident Donald Trump diese Woche nicht erhöhen. Er erklärte auf Truth Social, er habe nach einem Telefonat mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beschlossen, der EU mehr Zeit für die Umsetzung des Handelsabkommens mit den USA zu geben. Er setzte eine Frist bis zum 4. Juli.

Trump hatte in der vergangenen Woche gedroht, die Zölle auf europäische Autos von 15 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen, da die EU nicht schnell genug handle, um ein Handelsabkommen umzusetzen, das er und von der Leyen im vergangenen Jahr unterzeichnet hatten.

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