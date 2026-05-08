Rohstoff-Rallye außer Kontrolle: Wolfram & Antimon explodieren - Diese Aktie bündelt beide Megatrends!

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Während die Weltmärkte bisher vor allem auf Edelmetalle blickten, hat sich im Schatten der geopolitischen Neuordnung ein beispielloser Preisschub bei Wolfram und Antimon vollzogen. Diese beiden Rohstoffe, die lange Zeit als Nischenprodukte galten, sind heute die unverzichtbaren Eckpfeiler der modernen Verteidigungs- und Hochtechnologie. China, das bisher den Großteil der weltweiten Produktion kontrollierte, hat durch strikte Exportbeschränkungen eine Verknappung herbeigeführt, die die Preise in schwindelerregende Höhen getrieben hat. So verteuerte sich Wolfram-Konzentrat innerhalb kürzester Zeit um über 216 Prozent, während Antimon von rund 12.000 USD pro Tonne auf über 35.000 USD katapultiert wurde. In diesem Marktumfeld positioniert sich American Tungsten & Antimony (WKN: A41XT2, ISIN: AU0000445603) als einer der wenigen westlichen Akteure, der gleich zwei dieser Megatrends in einer Unternehmensstruktur bündelt und damit direkt auf die steigende Nachfrage der US-Rüstungsindustrie reagiert.

Die Rückkehr der Versorgungssicherheit auf westlichem Boden

Der Fokus verschiebt sich weg von globalen Just-in-time-Lieferketten hin zu einer autarken Produktion in politisch stabilen Regionen. Das Unternehmen American Tungsten & Antimony treibt diese Entwicklung voran, indem es stillgelegte Kapazitäten reaktiviert und Explorationsprojekte wie den Antimony Canyon forciert. Der strategische Wert dieser Anlagen ist kaum zu überschätzen, da Antimon nicht nur für Infrarotsensoren und Präzisionsoptik in der Verteidigung benötigt wird, sondern auch eine Schlüsselrolle als Glasläuterungsmittel in der boomenden Solarbranche spielt. Dass Wolfram zeitweise einen Preisanstieg von über 400 Prozent gegenüber den Vorjahren verzeichnete, verdeutlicht den massiven Druck auf die Verarbeiter, die händeringend nach Alternativen zur chinesischen Dominanz suchen. Durch den Zugang zu staatlich geförderten Lieferketten-Programmen der USA ist die Aktie zu einem Seismographen für die neue westliche Rohstoff-Souveränität geworden.

Neue Horizonte zwischen Bergbau und Tiefsee-Ressourcen

Ergänzt wird dieses Bild der strategischen Neuausrichtung durch die Einbindung von Akteuren wie Deep Sea Minerals (WKN: A420P7, ISIN: CA24378A1012). Während an Land die klassischen Vorkommen erschlossen werden, rückt die Gewinnung kritischer Mineralien aus dem Ozeanboden immer stärker in den Fokus der staatlichen Planung. Initiativen wie das milliardenschwere Project Vault der US-Regierung zeigen, dass die Sicherung von Rohstoffen mittlerweile zur nationalen Sicherheitsfrage erklärt wurde. In diesem Kontext agieren Unternehmen wie American Tungsten & Antimony und Deep Sea Minerals in einer Symbiose aus traditioneller Förderung und zukunftsweisender Ressourcenerschließung. Die Kombination aus historisch hohen Rohstoffpreisen und dem politischen Rückenwind für heimische Produktionen schafft ein Marktumfeld, in dem die physische Verfügbarkeit des Materials zum entscheidenden Renditefaktor wird.

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Quelle:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20780434-antimon-fokus-atmy-erreicht-allzeithoch-verteidigungsnachfrage-treibt-markt

https://boerse-inside.de/rohstoff-schock-hinter-den-kulissen-warum-wolfram-ploetzlich-explodiert/

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A41XT2

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Enthaltene Werte: AU0000445603,CA24378A1012