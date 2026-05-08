© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoZwar wächst CoreWeave rasant, doch die Aktie fällt nach Börsenschluss um bis zu zehn Prozent. Der Ausblick enttäuscht und die Kosten explodieren. Anleger fragen sich: Ist der KI-Hype zu teuer geworden?CoreWeave gehörte zu den großen KI-Gewinnern an der Börse. Doch nach den neuesten Zahlen ist die Euphorie gedämpft. Die Aktie des KI-Infrastrukturanbieters verlor im nachbörslichen Handel bis zu 10 Prozent an Wert. Der Grund: Zwar wächst der Umsatz explosiv, doch der Ausblick blieb hinter den Erwartungen zurück und die Investitionen steigen weiter. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026 erzielte CoreWeave einen Umsatz von 2,08 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartung von …Den vollständigen Artikel lesen
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