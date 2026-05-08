Handy weg, Stricknadeln raus: Oma-Hobbys wie Stricken, Backen oder Gärtnern entspannen - und können sogar das Selbstwertgefühl pushen. Unter den richtigen Voraussetzungen. Nachrichten checken, YouTube gucken, durch Instagram oder Tiktok scrollen - viele Menschen greifen in ihrer Freizeit zu Handy, Tablet und Co. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach mehr digitalen Auszeiten. Zukunftswissenschaftler Prof. Ulrich Reinhardt und die Münchner Therapeutin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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