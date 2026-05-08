Coinbase spürt die Folgen des Kryptowinters. Die größte US-Handelsplattform für digitale Assets verbuchte im ersten Quartal einen Nettoverlust von 394,1 Millionen Dollar. Der Grund für das Minus ist vor allem in der eigenen Bilanz zu finden: Der massive Kursverfall am Kryptomarkt zwang das Unternehmen zu Abschreibungen in Höhe von 482 Millionen Dollar auf die eigenen Bestände. Damit schreibt Coinbase das zweite Quartal in Folge rote Zahlen.Die Zahlen spiegeln die vergangene Abkühlung des Marktes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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