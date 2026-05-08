© Foto: Dall-ECoinbase hat Quartalszahlen veröffentlicht, die die Erwartungen deutlich verfehlt und damit einen nachbörslichen Kursrutsch der Aktie ausgelöst haben.Die Kryptobörse Coinbase hat schwachen Quartalszahlen vorgelegt und dadurch fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als fünf Prozent auf zuletzt 184 US-Dollar. Das Unternehmen hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Wall Street verfehlte. Coinbase rutscht in die roten Zahlen Für das erste Quartal meldete Coinbase einen Verlust von 1,49 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut Konsensschätzungen hingegen mit einem Gewinn von 0,27 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE