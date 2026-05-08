Mit der 6600 ION SSD schickt Micron ein neues Produkt ins Rennen, das auf den wachsenden Bedarf an schnellem und gleichzeitig kapazitätsstarkem Speicher abzielt - vor allem beim Training von KI-Modellen. Die Anforderungen an moderne Speicherlösungen in Cloud-Infrastrukturen steigen stetig. Wie ServeTheHome berichtet, hat Micron mit der 6600 ION eine neue SSD-Serie angekündigt, die eine Kapazität von bis zu 245 Terabyte (TB) bietet. Das Laufwerk basiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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