Die Ergebnisse von Schloss Wachenheim für die ersten neun Monate 2025/26 bestätigen eine widerstandsfähige Volumenentwicklung in einem schwierigen Getränkemarkt, jedoch bleibt der Ertragsmomentum durch Mix- und Kostendruck eingeschränkt. Die Flaschenvolumina stiegen im Jahresvergleich um 3,5% in allen drei Regionen, während die Umsätze nur um 1,3% zunahmen, was auf anhaltende Mixeffekte und schwache Bedingungen in Teilen des Weinmarktes zurückzuführen ist. Die Bruttomarge verbesserte sich deutlich, jedoch schränkten höhere operative Kosten das EBIT-Wachstum ein. Das dritte Quartal zeigte eine saisonal typische Entwicklung. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr, zielt jedoch nun auf das untere Ende. Wir passen unser Kursziel auf 20,00 EUR von zuvor 21,00 EUR an und bestätigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag
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