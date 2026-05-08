KI tendiert immer noch zu Halluzinationen - das musste jetzt auch Tiktok feststellen. Anstatt nützlicher Zusammenfassungen generierte eine neue KI-Funktion teilweise völlig zusammenhangslose Texte. Eigentlich hatte Tiktok geplant, eine neue KI-Funktion einzuführen. Mithilfe automatisch generierter Zusammenfassungen sollten Nutzer:innen erfahren, was in einem Video passiert. Die ursprüngliche Idee war es, mehr Informationen über den Kontext zu bieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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