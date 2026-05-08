Chart des Tages | SILBERPREIS gibt nicht auf

Der Silberpreis setzt seine Erholung dynamisch fort und steigt heute um rund 2,1 - Damit macht Silber einen Großteil des gestrigen Rücksetzers wett und nähert sich erneut der psychologisch wichtigen Widerstandsmarke bei 80 USD je Unze. Trotz der militärischen Spannungen in der Straße von Hormus bleibt der Aufwärtstrend bei Edelmetallen intakt. Vor allem die Rückkehr spekulativer Nachfrage unterstützt die aktuelle Erholung.

Chart des Tages: Technische Lage beim Silberpreis verbessert sich deutlich

Der Silberpreis konnte etwa die Hälfte des gestrigen Kursrückgangs wieder aufholen. Besonders positiv aus technischer Sicht: Der Kurs notiert inzwischen wieder oberhalb der wichtigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte EMA10, EMA30 und EMA100. Dies signalisiert zunehmendes bullisches Momentum.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dennoch bleibt die Zone um 80 USD die entscheidende Hürde. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Solange dies nicht gelingt, erscheint eine Konsolidierung rund um die aktuellen Durchschnittslinien wahrscheinlicher als ein direkter Ausbruch nach oben....

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