DAX Prognose für Freitag, 08.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX zeigt sich aktuell deutlich schwächer und musste im gestrigen Handel spürbare Verluste hinnehmen. In unserer aktuellen DAX Prognose für Freitag, den 08.05.2026, analysieren wir die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände sowie die kurzfristigen Chancen für Bullen und Bären. Besonders im Fokus stehen die SMA20, SMA50 und SMA200, die für den weiteren Verlauf im DAX aktuell richtungsweisend bleiben dürften.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index ist unter die wichtige SMA20 und SMA50 gefallen. Solange der DAX unter diesen Marken bleibt, dominiert kurzfristig die Schwächephase.

Der Index ist unter die wichtige SMA20 und SMA50 gefallen. Solange der DAX unter diesen Marken bleibt, dominiert kurzfristig die Schwächephase. Wichtige Unterstützungen im Fokus: Besonders die SMA200 bei 24.265 Punkten gilt jetzt als zentrale Unterstützung. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.

Besonders die SMA200 bei 24.265 Punkten gilt jetzt als zentrale Unterstützung. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen. DAX Prognose bleibt vorsichtig bearish: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - rechnen wir heute eher mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Handel. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.128 und 24.670 Punkten.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.914 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt nach Eröffnung des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst weiter aufzuwerten, wurde jedoch unmittelbar abverkauft. Im weiteren Verlauf setzte sich die Schwäche zunehmend durch.

Zwar konnten die Bullen am Nachmittag noch eine kleinere Gegenbewegung initiieren, diese blieb allerdings ohne nachhaltige Dynamik. Im weiteren Handelsverlauf dominierte klarer Verkaufsdruck. Nachbörslich setzte sich die Abwärtsbewegung weiter fort. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 24.410 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten gestern 15 Aktien im Plus, während 25 Werte Verluste verzeichneten.

Größte Gewinner im DAX

Henkel +4,33 %

Fresenius Medical Care +3,12 %

Continental +2,86 %

Größte Verlierer im DAX

Rheinmetall -5,54 %

Daimler Truck Holding -5,03 %

Siemens Healthineers -5,03 %...

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