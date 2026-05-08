Stuttgart (ots) -Die zeitlich begrenzte Steuersenkung auf Benzin und Diesel um 17 Cent kommen bei den tankenden Menschen kaum an. Das ergab die Auswertung des Analyseteams der mehr-tanken-App und der Redaktion von auto motor und sport. Zudem zeigen die Daten: Am 30. April 2026, also am Tag, bevor die Regelung in Kraft trat, haben viele Anbieter die Preise noch mal kräftig erhöht."Diese Erhöhungen sind ein klares Indiz für Abzocke und illegal", sagt Michael Winnebeck, Head of Digital Content & Strategy im Medienhaus Motor Presse Stuttgart. "Dann nämlich, wenn die Erhöhung nicht um 12 Uhr mittags erfolgte, wie es seit dem 1. April 2026 gesetzlich festgelegt ist, sondern zu einem späteren Zeitpunkt am Tag."Diese Preissprünge hatten es in sich: Im Mittel lagen die Preiserhöhungen am Vortag der "Tankrabatt"-Regelung bei 9,5 Cent. Doch hinter dem Durchschnitt verstecken sich starke regionale Unterschiede: "In manchen Bundesländern und Regionen lag die durchschnittliche unzulässige Kraftstoffpreiserhöhung bei deutlich über 15 Cent - also weit jenseits dessen, was Autofahrer als,normale' Schwankung wahrnehmen", sagt Winnebeck. "Unrühmlicher Spitzenreiter war Berlin mit 18,7 Cent pro Erhöhung."Mehr Details auch zu anderen Bundesländern, Regionen und Landkreisen Deutschlands schlüsselt der Hintergrundbericht von auto motor und sport auf.Angesichts der Ergebnisse gibt es in der mehr-tanken-App in Kürze eine neue und einzigartige Funktion: "Nutzerinnen und Nutzer können über die App jetzt selbst melden, wenn eine Tankstelle gegen die Regeln spielt und zum Beispiel die Preise nach 12 Uhr mittags erhöht", sagt Michael Winnebeck. "Daneben gibt es selbstverständlich wie gehabt alle weiteren Features: Die aktuellen Kraftstoffpreise angezeigt zu bekommen sowie eine Preis-Prognose und die günstigsten Tankstellen in der Nähe zu ermitteln. Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos können sich darüber hinaus Ladepunkte und deren Preise anzeigen lassen."Die mehr-tanken-App gibt es im Google Play-Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.msg&hl=de&gl=US&pli=1) oder Apple App-Store (https://apps.apple.com/de/app/mehr-tanken/id395965464).Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6271438