Adidas steht wie kaum eine andere Marke für die große Bühne des Weltfußballs - und mit der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko rückt der Herzogenauracher Konzern erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Als offizieller Partner und Ausrüster profitiert Adidas nicht nur von der weltweiten Medienpräsenz, sondern auch von den Produktverkäufen rund um das Turnier. Die aktuelle Kursbewegung deutet auf eine mögliche Trendwende hin, die durch das WM-Momentum zusätzlich unterstützt werden könnte.Vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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