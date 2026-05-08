Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weiterhin ist die Ölpreisentwicklung maßgeblich für den US-Rentenmarkt, so die Analysten der DekaBank.Von ihr hänge ab, ob und in welchem Ausmaß die Renditen in den kommenden Monaten fallen würden. Die Fed habe Ende April erwartungsgemäß das Leitzinsintervall unverändert gelassen und bleibe damit im leicht restriktiven Bereich. Es sei die letzte Sitzung unter Fed-Präsident Jerome Powell gewesen; im Juni übernehme Kevin Warsh. Nach seinen jüngsten Äußerungen solle die Fed künftig zurückhaltender kommunizieren und weniger in die Preisbildung an den Kapitalmärkten eingreifen. Trotz des Amtswechsels würden die Analysten die nächste Leitzinssenkung erst im September erwarten. Ausschlaggebend hierfür sei die zu starke Preisentwicklung außerhalb von Energie und Nahrungsmitteln in den vergangenen Monaten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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