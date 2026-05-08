© Foto: The Rocket Lab - picture alliance / ZUMA Press Wire ServiceRocket Lab überzeugt mit starken Zahlen, milliardenschweren Aufträgen und neuen Pentagon-Deals. Anleger wittern den nächsten Space-Giganten.Die Aktie von Rocket Lab legte nach den jüngsten Quartalszahlen kräftig zu. Doch nicht nur die Zahlen treiben die Euphorie an der Börse. Der Raumfahrtkonzern meldet gleich mehrere milliardenschwere Aufträge, neue Pentagon-Projekte und eine Übernahme im Robotikgeschäft. Anleger setzen darauf, dass Rocket Lab im boomenden Space-Markt zur ernsthaften Alternative für SpaceX werden könnte. Die starken Aufträge und die optimistischen Prognosen kamen an der Börse hervorragend an: Vorbörslich legte die Aktie um 6,35 Prozent auf 83,57 US-Dollar zu (Stand 12:20 …Den vollständigen Artikel lesen
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