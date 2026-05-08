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Die Termin-Börse ist genau das richtige für Mutige, die nur einmal in der Woche handeln wollen, sich aber Chancen nicht entgehen lassen möchten. Regelmäßig am Freitag heiße Hebel-Spekulationen aus der Bernecker Redaktion.Diese Woche ging es mit dem MDAX los: heiß diskutiert wird, ob die deutschen Aktien aus zweiter Reihe den DAX überholen können. An den Märkten beobachten wir eine beginnende Rotation. Viele Anleger sind in den großen Standardwerten überdurchschnittlich stark investiert. Wenn die Luft bei den Giganten dünner wird, fließt das Kapital dorthin zurück, wo Nachholpotenzial besteht. Der MDAX fungiert hier als natürlicher Profiteur.Chancen sehen wir auch bei den Software- und Plattformgiganten. Denn die Phase der beinahe panischen Verunsicherung weicht einer zunehmend konstruktiven Haltung. Statt Zerstörung und Entwertung scheint die Entwicklung künstlicher Intelligenz bei diesen Unternehmen das Gegenteil zu bewirken. Diese fundamentale Beschleunigung ist in den aktuellen Kursen noch bei weitem nicht eingepreist und genaue dort setzen wir mit zwei Empfehlungen an.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per