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ratgeberGELD.at
08.05.2026 13:09 Uhr
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(2)

Boeing (BA): Das Breakout-Setup bei 236 USD steht im Fokus!

Starke Quartalszahlen und erfolgreiche Bodenbildung!

Rückblick

Der Chart von Boeing zeigt eine sehr konstruktive Entwicklung. Nachdem die Aktie im März einen Boden im Bereich von 190 USD gefunden hat, sehen wir nun eine dynamische Erholung. Bei 236 USD hat sich ein markanter horizontaler Widerstand gebildet, an dem die Bullen zuletzt scheiterten.

Boeing-Aktie: Chart vom 07.05.2026, Kürzel: BA, Kurs: 231.03 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der EMA 20 dreht nach oben und dient als dynamische Unterstützung für einen erneuten Angriff auf das April-Hoch. Ein Breakout über 236 USD würde ein technisches Kaufsignal mit Ziel im Bereich des Jahreshochs aktivieren.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Warnsignal wäre ein Schlusskurs unter dem EMA 20. Sollte auch der EMA 50 nicht halten, würde sich das kurzfristige Bild von "bullisch" auf "neutral bis negativ" drehen. Man müsste mit einem erneuten Test der Unterstützung im Bereich von 215 USD oder im Extremfall sogar des Märztiefs bei 187 USD rechnen.

Meinung

Boeing hat am 22. April 2026 Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen übertroffen haben. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 22,2 Mrd. USD, getrieben durch höhere Auslieferungszahlen bei den Verkehrsflugzeugen. Der Backlog ist auf beeindruckende 695 Mrd. USD angewachsen (über 6.100 Flugzeuge). Das bietet eine enorme langfristige Planungssicherheit, sofern die Produktion weiter stabilisiert wird. Der Markt blickt gespannt auf die Zertifizierung der Modelle 737-7 und 737-10, die noch für 2026 erwartet wird. Fundamental scheint sich die Lage nach den schwierigen Vorjahren zu stabilisieren. Charttechnisch klopft die Aktie an der Tür zu einem neuen Aufwärtsschub.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 182.12 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.49 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Boeing ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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