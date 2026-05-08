Wohin geht's mit den Maklern? Die Branche ist stark in Bewegung und bei der Jungmakler MasterClass wird klar: Sie verändert sich von Tag zu Tag. Im Fokus dieses Jahr standen Themen wie Automatisierung und KI sowie das Thema Pool- oder Direktanbindung. In der Maklerbranche gibt es dieses Jahr so einige Fragestellungen, die sich auftun: Wie wird es denn nun mit dem Altersvorsorgedepot? Was ist mit der Konsolidierung im Markt? Wie relevant sind Pools wirklich für den einzelnen Makler? Und auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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