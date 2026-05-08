Die HBC-Gruppe übernimmt die Horbach GmbH Versicherungsvermittlung & Finanzdienstleistungen. Mit dem Spezialmakler an Bord stärkt HBC seine Expertise insbesondere in den Bereichen Autohaus-, Kfz-, Reisemobil- und Transportversicherungen sowie im mittelständischen Kundensegment. Die HBC-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort und begrüßt ein weiteres Maklerunternehmen in ihren Reihen: Die Horbach GmbH Versicherungsvermittlung & Finanzdienstleistungen ist Teil der Hanseatic Broking Center GmbH (HBC). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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