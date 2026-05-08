Pocking/Landshut/Vilshofen/Villach (ots) -EG Südbayern veräußert Mehrheitsbeteiligung der Schlachthöfe Landshut und Vilshofen an Norbert Marcher GmbH. Diese übernimmt industrielle und operative FührungDie Erzeugergemeinschaft Südbayern eG hat zum heutigen Tage 51 Prozent der Anteile an der EG Südbayern Schlachtbetriebs GmbH an die Norbert Marcher GmbH mit Sitz in Villach veräußert. Der Vollzug der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen. Mit Wirksamwerden der Transaktion wird die Norbert Marcher GmbH neuer Mehrheitsgesellschafter der Schlachtbetriebe an den Standorten Landshut und Vilshofen und übernimmt zugleich die alleinige operative sowie industrielle Führung der beiden Betriebe.Die Transaktion stellt einen zentralen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der Schlachtbetriebe dar und schafft - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung - eine langfristig tragfähige Perspektive für die Standorte, deren Mitarbeitende, landwirtschaftliche Lieferanten sowie Kunden in der Region.Struktureller Wandel und strategische AusrichtungDer süddeutsche Schlacht- und Fleischmarkt befindet sich seit mehreren Jahren in einem umfassenden strukturellen Wandel.Erwin Hochecker (Vorstandsvorsitzende der Erzeugergemeinschaft Südbayern eG): "Vor diesem Hintergrund haben wir uns bewusst für einen Partner entschieden, der sich klar zu den Standorten bekennt, die industrielle Verantwortung vollständig übernimmt und über umfassende Erfahrung in der Führung leistungsfähiger Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe verfügt. Ziel der Neuordnung ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte nachhaltig zu stärken und ihre Rolle innerhalb der regionalen Wertschöpfungskette dauerhaft zu sichern."Norbert Marcher (Geschäftsführender Gesellschafter Norbert Marcher GmbH): "Wir freuen uns über die Vereinbarung mit der EG Südbayern, mit der uns eine langjährige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung verbindet. Wir glauben an die Zukunft von Fleisch und an die Leistungskraft der bayrischen Landwirte. Wir sind uns bewusst, dass die deutsche Fleischwirtschaft eine besonders kompetitive ist - mit der EG Südbayern haben wir einen idealen Partner gefunden - gemeinsam sehen wir uns für unseren Eintritt in den deutschen Markt auch als Verarbeiter gut gerüstet."Erzeugergemeinschaft Südbayern - eine der größten Genossenschaften SüddeutschlandsDie Erzeugergemeinschaft Südbayern eG mit Sitz in Pocking wurde 1967 gegründet und zählt heute zu den größten landwirtschaftlichen Genossenschaften in Süddeutschland. Sie vertritt mehr als 9.000 Mitgliedsbetriebe und gehört zu den führenden Viehvermarktern Deutschlands. Als Genossenschaft steht die EG Südbayern für stabile Absatzstrukturen, faire Marktbedingungen und eine dauerhaft leistungsfähige, regional verankerte Schlachthofinfrastruktur. Die Schlachtbetriebe in Landshut und Vilshofen sind zentrale Bestandteile dieser genossenschaftlichen Strategie und sichern Wertschöpfung und Versorgungssicherheit für die Landwirtschaft in Südbayern und Niederbayern.Norbert Marcher GmbH - industrielle Stärke, internationale AbsatzkraftDie Norbert Marcher GmbH, bekannt als Marcher Fleischwerke, ist ein traditionsreiches österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Villach, das heute in dritter Generation geführt wird und zu den führenden Fleischverarbeitungsgruppen im deutschsprachigen Raum zählt. Die Marcher Unternehmensgruppe betreibt ein eng verzahntes Netzwerk aus Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsstandorten an elf Standorten in Österreich und beliefert Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Neben Frischfleisch umfasst das Portfolio auch die Weiterverarbeitung zu Wurst-, Schinken- und Convenienceprodukten sowie Spezialitäten für Gastronomie, Industrie und Lebensmitteleinzelhandel.Die Gruppe verfügt über ausgeprägte industrielle Kompetenz, hohe Verarbeitungstiefe und einen breiten Marktzugang. Die Absatzmärkte reichen vom Lebensmittelhandel über Systemgastronomie bis hin zu Industrie- und Exportkunden in zahlreichen europäischen und außereuropäischen Märkten. Diese breite Marktaufstellung ermöglicht eine flexible Aussteuerung von Mengen, eine stabile Vermarktung auch in volatilen Marktphasen und eröffnet zusätzliche Absatzperspektiven für die Standorte Landshut und Vilshofen.Die Unternehmensphilosophie der Marcher Gruppe ist geprägt von verantwortungsvollem industriellem Handeln, klar strukturierten Prozessen, transparenten Lieferketten und dem Anspruch, alle Stufen der Fleischverarbeitung effizient und nachhaltig zu gestalten. Die Übernahme der industriellen und operativen Gesamtverantwortung für die bayerischen Schlachtbetriebe stellt für Marcher eine gezielte Erweiterung des bestehenden Standort- und Absatznetzwerks dar.Standorte Landshut und Vilshofen sowie EG Südbayern Schlachtbetriebs GmbHDie EG Südbayern Schlachtbetriebs GmbH betreibt moderne Schlacht- und Zerlegekapazitäten an den Standorten Landshut und Vilshofen und ist ein wesentlicher Bestandteil der regionalen Fleischwirtschaft in Südbayern und Niederbayern. Die Standorte bleiben in ihrer regionalen Struktur und Funktion erhalten. Die operative und industrielle Führung der Betriebe liegt künftig vollständig bei der Norbert Marcher GmbH. Ziel ist es, bestehende Stärken konsequent weiterzuentwickeln, Investitionen in Technik, Prozesse und Effizienz zu bündeln und die Schlachtbetriebe langfristig als leistungsfähige und verlässliche Partner innerhalb der regionalen Fleisch- und Landwirtschaft zu positionieren. Der operative Betrieb läuft unverändert weiter. Alle bestehenden Geschäftsbeziehungen, Lieferketten und Arbeitsverhältnisse bleiben bestehen.Für den Inhalt verantwortlich:Erzeugergemeinschaft Südbayern eGErwin HocheckerVorstandsvorsitzenderNorbert Marcher GmbHNorbert MarcherGeschäftsführender GesellschafterEG Südbayern Schlachtbetriebs GmbHHagen SpechtGeschäftsführerRückfragehinweis für Norbert Marcher GmbH:Sonja Vikassonja.vikas@marcher.at+43 676 88334411Rückfragehinweis für EG Südbayern:Hagen Spechthagen.specht@eg-suedbayern.de+49 151 11135049Pressekontakt:Marcher FleischwerkeSonja VikasTelefon: +43 676 88334411E-Mail: Sonja.vikas@marcher.atOriginal-Content von: Marcher Fleischwerke / Erzeugergemeinschaft Südbayern eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182528/6271538