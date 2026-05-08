NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach einer Roadshow auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Das Management habe sich zuversichtlich hinsichtlich der operativen Fortschritte in den Bereichen Offshore und Dienstleistungen geäußert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0061539921
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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