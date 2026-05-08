ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier gab am Donnerstagnachmittag Einblick in die wichtigsten Aspekte einer positiven Telefonkonferenz nach der Quartalsbilanz. Die Margenerwartungen am Markt hätten Luft nach oben./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KBX1006
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