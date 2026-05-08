Die Höchstarbeitszeit soll an europäische Richtlinien angepasst werden. Das gilt als umstritten - auch, weil dadurch 13-Stunden-Tage möglich wären, gegen die sich Arbeitnehmer:innen nicht wehren können. Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass das deutsche Arbeitszeitgesetz zu unflexibel ist. Deshalb hatten Union und SPD schon im Koalitionsvertrag vereinbart, das Arbeitszeitgesetz anzupassen und statt einer täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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