Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem das britische BIP im Januar revidiert um 0,1% gewachsen war, legte die britische Wirtschaftsleistung im Februar unerwartet kräftig um 0,5% zu Vormonat zu - erwartet wurde lediglich ein 0,1% Anstieg, so die Analysten von Postbank Research.Am Arbeitsmarkt habe der Lohndruck mit einem Anstieg um 3,8% zum Vorjahr im Februar (3-Monatsschnitt) nach 4,1% im Vormonat erwartungsgemäß weiter abgenommen. Die Arbeitslosenquote sei unerwartet von 5,2% auf 4,9% gesunken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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