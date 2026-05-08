Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI für die Eurozone sank im März stärker als erwartet von 50,7 auf 48,8 Punkte, so die Postbank Research.Dabei habe der Index der Industrie erneut überzeugt, der unerwartet von 51,7 auf 52,2 Punkte gesprungen sei. Der Service-PMI habe hingegen stärker als erwartet von 50,2 auf 47,6 Punkte nachgegeben. Auch für Deutschland habe sich ein ähnliches Bild ergeben, der Industrie-PMI sei von 51,6 auf 52,2 Punkte gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de