New York (www.fondscheck.de) - "Das geplante Vorsorgedepot ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sagt Gea Blumberg, Co-Head von Global X ETFs Europe und Head of Business Development, in ihrem aktuellen Kommentar zur Reform der Altersvorsorge in Deutschland.Mit der Reform könnten Privatanleger zu stärkerem Engagement auf dem Kapitalmarkt bewegt werden. Die Einführung finanzieller Anreize, ähnlich wie bei den erfolgreichen ETF-Sparplänen, könnte als Modell für andere europäische Länder dienen, die steuerlich effiziente Altersvorsorgelösungen fördern möchten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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