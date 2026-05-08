Wien (www.fondscheck.de) - Der Indexanbieter FTSE Russell hat Caroline Baron engagiert, so die Experten von "FONDS professionell".Sie leite bereits seit März den Vertrieb in der EMEA-Region. Zuvor habe sie als Leiterin des Vertriebs für börsengehandelte Fonds (ETFs) in Europa bei der Fondsgesellschaft Franklin Templeton gearbeitet. Baron sei 2018 zu dem Asset Manager gestoßen, nachdem dieser seine ersten ETFs im europäischen Raum an den Start gebracht habe. Zuvor sei sie bei BlackRocks ETF-Sparte iShares sowie bei dem Anbieter Powershares tätig gewesen, der in Invesco aufgegangen sei. Der Branchendienst "Ignites Europe" habe zuerst über die Personalie berichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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