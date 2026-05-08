Das chinesische Unternehmen Hunan Yuneng plant in Mérida im Südwesten Spaniens den Bau einer Fabrik zur Produktion von LFP-Kathodenmaterial für E-Auto-Batterien. Die Gesamtinvestition soll bei 800 Millionen Euro liegen, es sollen rund 500 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das chinesische Unternehmen, das sich in voller Länge Hunan Yuneng New Energy Battery Material nennt, gilt als einer der wichtigsten Lieferanten der Welt für Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterialien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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