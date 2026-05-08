München (ots) -"Wie will die SPD Vertrauen zurückgewinnen, Frau Schwesig?"Die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland verschieben sich. In bundesweiten Umfragen liegt die AfD inzwischen vorn, während die Regierungsparteien unter Druck geraten. Besonders die SPD verliert an Zustimmung und steht vor der Frage, warum sich immer mehr Kernwähler abwenden. Mecklenburg-Vorpommern, wo im September ein neuer Landtag gewählt wird, gilt als besonderer Prüfstein: Die SPD konnte in Umfragen zwar zuletzt zulegen, doch weiterhin führt die AfD mit großem Abstand. Wie stark ist die politische Mitte noch und warum wächst die Zustimmung zur AfD, während klassische Volksparteien an Bindungskraft verlieren? Welche Rolle spielt die Bundespolitik für die Entwicklung in den Ländern? Und welche politischen und gesellschaftlichen Folgen hat dieser Wandel vor Ort in Städten und Gemeinden - jenseits der Debatten in Berlin?Die Gäste:Manuela Schwesig (Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, SPD)Luca Piwodda (Bürgermeister Gartz/Oder, Partei des Fortschritts PdF)Nikolaus Blome (Ressortleiter Politik und Gesellschaft RTL/ ntv)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6271565