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Wir führen momentan 35 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 82%. In den letzten beiden Wochen haben wir eine Leserfrage beantwortet, ein Stop-Loss platziert, eine Einstufung geändert, eine Position glatt gestellt, ein Kauflimit platziert, vier Updates geliefert und fünf Ziele platziert. Heute streichen wir ein Kauflimit und platzieren zwei neue Stops und drei neue Ziele. Betroffen sind unter anderem SK Hynix, Nebius, Prysmian, Alphabet, Amazon, 2G-Energy, Merck, Adidas, Evonik, Umicore und Zalando . Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die US-Indizes enteilen dem Rest der Welt. Die KI-Titel explodieren entlang der Wertschöpfungskette und hieven die Indizes zusammen mit den Technologiewerten auf neue Allzeithochs. Wir freuen uns dabei zu sein mit Titeln wie Alphabet, Amazon, Nebius, SK Hynix und Prysmian.Aufgrund des Feiertags am ersten Mai gab es letzte Woche keinen Stop & Go. Deshalb fassen wir heute die wichtigsten Ereignisse und Änderungen aus zwei Wochen zusammen. Noch aus der Vorwoche:Am Dienstag haben wir die Leserfrage: "Welche Aktien soll ich jetzt kaufen?" für alle Leser beantwortet, weil sie uns schon mehrfach gestellt wurde. Wir freuen uns immer über Fragen und beantworten diese auch gerne in Artikeln wie am Dienstag, wenn die Antwort auch für andere interessant sein könnte. Grundsätzlich können Sie alle Werte in ihr Depot aufnehmen, die wir unter "Kaufen" eingestuft haben, im oben genannten Artikel haben wir für Sie aber vier besonders geeignete Kandidaten herausgestellt.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an? kundenservice@finanzen100.de ?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!