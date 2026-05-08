Das Altersvorsorgedepot ist kein Produkt nur für Berufsanfänger. Wie die Experten von SMARTBROKER+ ausgerechnet haben, gilt dass es grundsätzlich kein zu spätes Einstiegsalter gibt. Auch Personen kurz vor dem Renteneintritt könnten noch von staatlichen Zuschüssen und der Steuerfreiheit auf Erträge profitieren. Genau hier liegt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wer mit 30 ein Altersvorsorgedepot beginnt, kann Aktienmarktrisiken über Jahrzehnte strecken. Wer mit 60 einsteigt, braucht eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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