Unsere Leser fragen uns seit Jahren immer wieder, an welchen Stellen wir uns eigentlich unsere Informationen beschaffen und wie wir diese Informationsflut am Kapitalmarkt überhaupt abdecken. Sehr häufig kommt auch die Frage hinzu, ob wir etwas empfehlen können, das man parallel zu uns beobachten oder anhören sollte. Diese Fragen sind berechtigt und folgerichtig. Gerade seit dem Aufkommen des Themas künstliche Intelligenz schafft es aus unserer Sicht weder ein Börsenbrief noch eine große Redaktion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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