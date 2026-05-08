Tech-Aktien galten lange als teuer. Doch Morningstar sieht bei Künstlicher Intelligenz den größten Bewertungsabschlag seit Jahren. Ist das der nächste Einstiegspunkt? US-Technologieaktien rücken nach einer starken Gewinnsaison wieder in den Fokus. Laut einer Analyse von Morningstar bietet der Sektor Anlegern derzeit das beste Verhältnis von Preis und Qualität seit Jahren. In den Jahren 2024 und 2025 hatten viele Investoren vor einer möglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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