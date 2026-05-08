Datum der Anmeldung:
06.05.2026
Aktenzeichen:
B3-62/26
Unternehmen:
Midea Group Co. Ltd., Foshan City/China; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Esaote-Gruppe (Esaote S.p.A., Genua/IT; mittelbar über Shanghai Lu Zi Enterprise Management Consulting Center, Shanghai/China)
Produktmärkte:
Bildanalyse-Software, DAS Digitale Substraktionsangiographie, PACS, RIS, ultraschallgeführte Laser-Thermalablationssysteme
06.05.2026
Aktenzeichen:
B3-62/26
Unternehmen:
Midea Group Co. Ltd., Foshan City/China; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Esaote-Gruppe (Esaote S.p.A., Genua/IT; mittelbar über Shanghai Lu Zi Enterprise Management Consulting Center, Shanghai/China)
Produktmärkte:
Bildanalyse-Software, DAS Digitale Substraktionsangiographie, PACS, RIS, ultraschallgeführte Laser-Thermalablationssysteme
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