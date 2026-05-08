Datum der Anmeldung:
05.05.2026
Aktenzeichen:
B8-49/26
Unternehmen:
IAG Invest AG & Co. KG, Linz (AUT); RS smart energy Holding GmbH, Wolkersdorf im Weinviertel (AUT); Begründung des Gemeinschaftsunternehmens electrify smart energy GmbH, Wolkersdorf im Weinviertel (AUT);
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Batteriespeicheranlagen, Energiemanagement Dienstleistungen
05.05.2026
Aktenzeichen:
B8-49/26
Unternehmen:
IAG Invest AG & Co. KG, Linz (AUT); RS smart energy Holding GmbH, Wolkersdorf im Weinviertel (AUT); Begründung des Gemeinschaftsunternehmens electrify smart energy GmbH, Wolkersdorf im Weinviertel (AUT);
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Batteriespeicheranlagen, Energiemanagement Dienstleistungen
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