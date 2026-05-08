Datum der Anmeldung:
04.05.2026
Aktenzeichen:
B1-78/26
Unternehmen:
Orlando Capital V GmbH & Co. KG, München/Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die Trans Europa Express Holding AG, Freienbach, Schweiz
Produktmärkte:
Bau- und Montageleistungen für Schieneninfrastrukturbetreiber, Personaldienstleistungen im Güter- sowie Personenverkehr, Spezialdienstleistungen im Bereich Eisenbahnindustrie
04.05.2026
Aktenzeichen:
B1-78/26
Unternehmen:
Orlando Capital V GmbH & Co. KG, München/Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die Trans Europa Express Holding AG, Freienbach, Schweiz
Produktmärkte:
Bau- und Montageleistungen für Schieneninfrastrukturbetreiber, Personaldienstleistungen im Güter- sowie Personenverkehr, Spezialdienstleistungen im Bereich Eisenbahnindustrie
© 2026 Bundeskartellamt