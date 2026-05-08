Datum der Anmeldung:
30.04.2026
Aktenzeichen:
B1-77/26
Unternehmen:
Salvia Group GmbH, Eislingen/Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die Hand & Werk GmbH, Lich
Produktmärkte:
Elektroinstallation, Heizungs- Lüftungs- und Klimatisierungsinstallation, Technische Gebäudeausrüstung
30.04.2026
Aktenzeichen:
B1-77/26
Unternehmen:
Salvia Group GmbH, Eislingen/Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die Hand & Werk GmbH, Lich
Produktmärkte:
Elektroinstallation, Heizungs- Lüftungs- und Klimatisierungsinstallation, Technische Gebäudeausrüstung
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