Datum der Anmeldung:
30.04.2026
Aktenzeichen:
B4-47/26
Unternehmen:
Viehvermarktungsgemeinschaft Aller-Weser-Hunte eG, Asendorf und Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh ZNVG eG, Neumünster; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens der Viehvermarktungsgemeinschaft Nord eG
Produktmärkte:
Schweine und Rinder
30.04.2026
Aktenzeichen:
B4-47/26
Unternehmen:
Viehvermarktungsgemeinschaft Aller-Weser-Hunte eG, Asendorf und Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh ZNVG eG, Neumünster; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens der Viehvermarktungsgemeinschaft Nord eG
Produktmärkte:
Schweine und Rinder
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